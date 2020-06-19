Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики открыла ответный огонь по украинским силовикам после обстрела с их стороны села Березовское, в результате которого был ранен мирный житель республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Ранее в ЛНР заявили о двух обстрелах в пятницу со стороны украинских силовиков территории республики, в результате которых в селе Березовское был ранен мужчина 1982 года рождения, в поселке Голубовское был поврежден жилой дом.

«Адекватными действиями подразделений народной милиции ЛНР из незапрещенного минскими договоренностями вооружения огневая активность противника была подавлена», — заявил Осадчий.

Он уточнил, что по предварительной информации, двое украинских силовиков из 93-й бригады были ранены, также была повреждена боевая машина пехоты.

«Призываем международные наблюдательные и правозащитные организации принудить украинские вооруженные формирования соблюдать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня», — дополнил Осадчий.