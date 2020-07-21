Представители Киева в политической подгруппе по Донбассу при обсуждении сроков передачи границы и конституционной реформы придерживались двойственной позиции, заявил Mpravda.com представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в подгруппе Родион Мирошник.

Ранее во вторник прошли заседания политической, гуманитарной, экономической подгрупп и группы по вопросам безопасности. В среду состоится заседание контактной группы.

«Вторить украинским радикалам и отвечать перед международными посредниками для Киева оказалось не одно и то же. Заседание политической рабочей группы проходило на фоне принятого Радой постановления о проведении очередных местных выборов, содержащего прямые нарушения минских соглашений», — сообщил Мирошник.

По его словам, на заседании представители Киева заявили, что не нарушали минские соглашения и принятое постановление о выборах не имеет отношения к отдельным районам Луганской и Донецкой областей. Мирошник подчеркнул, что на прямые вопросы по срокам передачи госграницы (до или после выборов), и на вопрос, будет или не будет закреплен «особый статус» в конституции Украины, представители Киева в присутствии координатора от ОБСЕ дать ответ не смогли.

«Именно в этом и заключается двойственная позиция украинской власти, которая принимает документы, противоречащие своим международным обязательствам, но устраивающие радикалов, и потом отказывается от них в присутствии международных наблюдателей», — пояснил представитель ЛНР.

По мнению Мирошника, этими вопросами делегация Киева «была загнана в угол и не решилась занять четкую позицию». «Однако, время манипуляций и использования двойных стандартов прошло. Нужно определяться и четко артикулировать свое отношение к минским соглашениям. После чего и должны быть сделаны выводы, в том числе и международными посредниками. Завтра этим действиям Киева должна быть дана оценка уже на заседании контактной группы», — подчеркнул представитель республики.

Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Мирошник заявил, что Верховная рада Украины постановлением о назначении местных выборов в стране документально зафиксировала нарушение Киевом комплекса мер по выполнению минских соглашений.