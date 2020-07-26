Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ способствовать выполнению Киевом взятых на себя обязательств по дополнительным мерам по перемирию в Донбассе.

Ранее в среду прошло заседание контактной группы в видеорежиме. Пресс-служба МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, которые вступают в силу с 27 июля. Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама в четверг приветствовал договоренность о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе.

«В очередной раз напоминаем, что Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает минские договоренности. Просим миссию ОБСЕ способствовать выполнению украинской стороной взятых на себя обязательств», — заявил Осадчий журналистам.

Он уточнил, что в случае нарушения украинскими военнослужащими достигнутых договоренностей, при получении соответствующего приказа, Народная милиция готова к пресечению действий украинских силовиков.

«С личным составом подразделений (Народной милиции ЛНР — ред.), выполняющим задачи на передовой, проведены инструктажи по порядку соблюдения режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения, а также доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушения условий дополнительных мер контроля режима прекращения огня», — дополнил Осадчий.