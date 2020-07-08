Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики нашла и вернула наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ утерянный возле линии соприкосновения в Донбассе беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщили журналистам в среду в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

«Шестого июля… БПЛА миссии попал под воздействие помех средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вооруженных сил Украины, потерял управление и упал у линии боевого соприкосновения на территории республики. В результате поисковых мероприятий дорогостоящий аппарат был найден и возвращен сотрудникам ОБСЕ», — сообщил представитель пресс-службы оборонного ведомства.

Как уточнили в Народной милиции, инцидент произошел в районе подконтрольного республике поселка Молодежное. По данным ведомства, украинские силовики активизировали в данном районе работу маневренных групп радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые целенаправленно осуществляют подавление каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ.

«Особое внимание средств РЭБ и противовоздушной обороны (ПВО) противника направлено на недопущение полетов БПЛА ОБСЕ в районе населенного пункта Молодежное, где боевики 30 бригады (вооруженных сил Украины — ред.) продолжают активно устанавливать минные поля и размещать бронированную технику вблизи в жилых домов», — дополнил представитель пресс-службы.

Представитель оборонного ведомства республики дополнил, что работа комплексов РЭБ «Букавель АД» украинских силовиков вынудила наблюдателей ОБСЕ прервать воздушное патрулирование также в районе частично подконтрольного республике Золотого и подконтрольного Киеву селу Пилипчатино.

«Цель — не допустить вскрытия ими (наблюдателями СММ ОБСЕ — ред.) фактов размещения военной техники вооруженных сил Украины в жилых районах населенных пунктов», — дополнил представитель пресс-службы.