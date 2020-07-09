Власти самопровозглашенной Луганской народной республики отменят режим обязательной самоизоляции из-за COVID-19 для сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, прибывающих с подконтрольной Киеву территории, заявил в четверг глава МИД республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего..

Ранее в ЛНР указом главы республики Леонида Пасечника был введен режим повышенной готовности в связи с COVID-19 и строгие ограничения. На сегодняшний момент ряд ограничений снят, однако остается действовать режим обязательной самоизоляции на 14 дней для прибывающих в республику граждан. Для наблюдателей СММ ОБСЕ этот срок составлял 10 дней.

«Глава СММ ОБСЕ господин Чевик (глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине посол Яшар Халит Чевик, — ред.) на заседании контактной группы 25 июля поднимал вопрос об отмене требования десятидневной самоизоляции для персонала СММ, въезжающего на территорию ЛНР с Украины. При этом он подтвердил готовность выполнять дезинфекцию транспорта миссии при пересечении линии разграничения и подтверждать отсутствие COVID-19 у въезжающих в ЛНР сотрудников миссии отрицательными результатами ПЦР-теста, выполненного не позднее, чем за три дня до момента пересечения линии разграничения», — говорится в заявлении Дейнего, предоставленном Mpravda.com.

Полпред ЛНР уточнил, что в связи со снижением остроты эпидемической обстановки стало возможным внести изменения в порядок пересечения линии соприкосновения сотрудниками СММ ОБСЕ. Дейнего подчеркнул необходимость мониторинга наблюдателями миссии режима прекращения огня, а также фиксации нарушений со стороны украинских силовиков и последствий обстрелов территории республики.

«В этих целях, значимость которых сопоставима с противодействием распространению коронавирусной инфекции, мы приняли решение упростить порядок допуска сотрудников СММ ОБСЕ с Украины на территорию республики, исключить требование обязательной самоизоляции при понимании того, что мы будем иметь возможность убедиться в отрицательном результате теста на коронавирус как в момент пересечения линии разграничения, так и по прошествии 14 дней после въезда сотрудников миссии на территорию республики», — пояснил Дейнего.

Он уточнил, что соответствующие изменения в указ главы ЛНР планируется внести в ближайшее время.

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