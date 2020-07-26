Командование Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики опубликовало приказ о дополнительных мерах контроля за прекращением огня в Донбассе, которые вступают в силу с полуночи 27 июля.

Заседание контактной группы прошло в среду в видеорежиме. Пресс-служба МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, которые вступают в силу с 27 июля.

«По поручению главы Луганской народной республики Леонида Пасечника в управлении Народной милиции издан приказ «О соблюдении режима прекращения огня», запрещающий с 00.01 27 июля 2020 года использовать любое вооружение, включая стрелковое оружие «, — говорится в тексте заявления начальника управления Народной милиции ЛНР Яна Лещенко, распространенного пресс-службой оборонного ведомства республики в воскресенье.

Текст приказа начальника управления Народной милиции ЛНР №98 » О соблюдении режима прекращения огня» опубликован на официальном сайте оборонного ведомства республики. Согласно документу, командирам Народной милиции поручено, в том числе, обеспечить выполнение режима прекращения огня на линии соприкосновения в назначенных зонах (участках) ответственности с 00.01 (совпадает с московским) 27 июля 2020 года. Также, согласно приказу, командирам необходимо перед выходом подразделений на боевое дежурство проводить инструктажи личного состава по соблюдению режима прекращения огня на линии соприкосновения.

«Обо всех случаях открытия огня немедленно докладывать старшему дежурной смены УНМ (управления Народной милиции ЛНР), проводить тщательные расследования с наказанием виновных должностных лиц», — говорится в тексте приказа командования оборонного ведомства ЛНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.