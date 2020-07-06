Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник не исключил продвижения в вопросах дополнительных мер обеспечения устойчивого режима прекращения огня и согласования списков для обмена пленными во время заседания контактной группы по Донбассу и ее подгрупп.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что следующий раунд переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе запланирован на 8 июля. Заседания рабочих подгрупп, по данным Мирошника, пройдут 7 июля в формате видеоконференции.

«Учитывая итоги недавней провальной для Украины встречи советников лидеров в «нормандском формате», есть перспектива продвижения только по вопросам дополнительных мер обеспечения устойчивого режима прекращения огня и согласования списков для обмена удерживаемых лиц», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

По словам представителя ЛНР, ключевыми остаются вопросы политического урегулирования и формата «дальнейшего сосуществования» республик Донбасса с подконтрольной Киеву территорией.

С 21 июля прошлого года в Донбассе действует согласованное контактной группой бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно было дополнено мерами по его обеспечению. Среди них – запрет на ведение огня, публикация приказов о перемирии и привлечение к ответственности его нарушителей. В ДНР неоднократно заявляли, что эти меры Киевом не выполняются.

Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР — 20.