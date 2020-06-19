Украинские силовики разместили бронетехнику в ряде подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

«Противник продолжает размещать вооружение и военную технику вблизи жилых домов и объектов инфраструктуры населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей», — заявил Осадчий.

Он уточнил, что за эту неделю разведка ЛНР выявила бронетехнику украинских силовиков в 11 подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения.

«Данная информация также подтверждается в официальных отчетах наблюдателями ОБСЕ. Мы не исключаем, что данное вооружение может быть использовано украинским командованием для обстрелов территории республики», — добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.