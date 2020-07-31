Инициатива американских сенаторов о выделении военной помощи Украине свидетельствует о разжигании конфликта в Донбассе, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

Ранее группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение 300 миллионов долларов Украине на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия.

"США традиционно готовы биться за свои интересы в Евразии до последнего украинца, да и не только украинца. К примеру, белорусы тоже подойдут. Интересы как геополитические, так и коммерческие. При этом судьба самих украинцев их волнует не более, чем судьба расходного материала. Странно, что нынешняя украинская власть трактует эти действия США как-то иначе. На Донбассе оценка таким инициативам однозначная — это разжигание войны и стремление, чтобы кровопролитие не заканчивалось", — сказал Мирошник Mpravda.com.

По его мнению, нужно помнить, что «разжигание» конфликта американцами «происходит в зоне стратегических интересов России». «И Россия имеет полное право на открытые и адекватные симметричные действия как по защите русскоязычных граждан Украины, так и граждан России, которых на Донбассе уже достаточно», — заявил Мирошник.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.