Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко назвал провокацией обстрел территории республики украинскими силовиками при помощи ударного беспилотника.

Ранее полпред ЛНР на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего заявил об атаке со стороны украинских силовиков позиций Народной милиции ЛНР при помощи ударного беспилотника и ранении двоих сотрудников оборонного ведомства. С понедельника в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, согласованные контактной группой.

«Эта провокация является грубым нарушением дополнительных мер контроля режима прекращения огня, в частности касаемо запрета на использование любых видов летательных аппаратов», — заявил Лещенко на брифинге.

По его мнению, подобные действия украинских силовиков свидетельствуют о неспособности командования украинской операции объединенных сил (ООС) поддерживать режим прекращения огня и контролировать украинских силовиков, которые «своими действиями определяют политику Украины на международной арене».

«На фоне этого преступления цинично звучат слова главнокомандующего вооруженных сил Украины генерала (Руслана — ред.) Хомчака о том, что нарушение перемирия в зоне ООС нет, а отдельные выстрелы со стороны ВС являются проявлением эмоций», — дополнил начальник управления оборонного ведомства республики.

Дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе, вступившие в силу с понедельника, предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что ополченцы нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК и Народная милиция ЛНР назвали эти заявления провокацией.