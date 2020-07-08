Двенадцать нежилых домов сгорели в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике поселке Донецкий из-за пожара, возникшего в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в среду Mpravda.com в пресс-службе МЧС ЛНР.

Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в артобстреле поселка Донецкий, в результате которого были повреждены четыре жилых дома. Также из-за повреждения линии электропередачи без электричества остались завод и более 200 домов.

«Седьмого июля в 14.05 (совпадает с мск) в службу 101 поступило сообщение о масштабном пожаре в поселке Донецкий. Вследствие обстрела загорелась сухая трава, от нее огонь перекинулся на частные дома», — сказал представитель пресс-службы МЧС ЛНР.

Он уточнил, что огнем уничтожены 12 нежилых домов, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован.