Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 542, сообщили журналистам в среду в пресс-службе минздрава ЛНР.

По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 6 июля в республике было выявлено 532 человека с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 13 человек, у которых был выявлен коронавирус.

«Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 8 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 542», — сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, выписаны «с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус» в общей сложности 464 человека.