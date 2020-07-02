Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 504, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе минздрава ЛНР.

По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 29 июня в республике были выявлены 500 человек с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 13 человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них — двое врачей.

«Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 2 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 504», — сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, выписаны «с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус» в общей сложности 450 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.