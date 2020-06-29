Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 500, умер еще один человек, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе минздрава ЛНР.

По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 27 июня в республике были выявлены 498 человек с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 11 человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них — двое врачей.

«Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 29 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 500», — сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, число жителей ЛНР, скончавшихся после заражения коронавирусом, достигло 12. Выписаны «с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус» в общей сложности 442 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.