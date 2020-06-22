Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 471, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе минздрава ЛНР.

По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 19 июня в республике были выявлены 469 человек с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 11 человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них — двое врачей.

«Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 22 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 471», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что за прошедшие сутки летальных исходов в результате заражения коронавирусом не зарегистрировано.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.