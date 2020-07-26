Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике за сутки, общее число заразившихся выросло до 608, сообщили Mpravda.com в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

По обнародованным данным минздрава ЛНР, на 25 июля в республике было выявлено 606 инфицированных COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 15 человек, у которых был выявлен коронавирус.

«Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 26 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 608», — сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, за весь период выписаны «с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус» 565 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.