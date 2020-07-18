Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской Народной Республике за сутки, общее число заразившихся выросло до 595, сообщили Mpravda.com в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 17 июля в республике был выявлен 591 человек с COVID-19. Также в ведомстве ранее сообщали о смерти 14 человек, у которых был выявлен коронавирус.

«Всего по состоянию на 9.00 18 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 595», — сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, за сутки в ЛНР зарегистрирован один летальный случай. Таким образом, количество скончавшихся пациентов с выявленным заражением коронавирусной инфекцией в республике достигло 15.

В общей сложности 512 человек выписаны с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус, добавил собеседник агентства.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.