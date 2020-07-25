Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 606, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Минздрава ЛНР.

По последним обнародованным данным Минздрава ЛНР, на 24 июля в республике было выявлено 605 инфицированных COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 15 человек, у которых был выявлен коронавирус.

«Всего по состоянию на 9:00 (совпадает с мск) 25 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 606», — сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, за весь период выписаны «с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус» 561 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.