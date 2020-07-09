Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 551, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе минздрава ЛНР.

По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 8 июля в республике было выявлено 542 человека с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 13 человек, у которых был выявлен коронавирус.

«Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 9 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 551», — сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, выписаны «с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус» в общей сложности 472 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.