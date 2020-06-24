Более 5,3 тысячи абонентов в шести населенных пунктах самопровозглашенной Луганской народной республики остались без электричества из-за грозы, сообщили Mpravda.com в пресс-службе МЧС ЛНР.

«В системах ЖКХ республики действуют четыре аварийные ситуации, три из них связаны с электроснабжением», — сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что из-за грозы без энергоснабжения остались более 5,3 тысячи абонентов в шести населенных пунктах республики, в том числе Красном Луче, Краснодоне и Первомайске. Ремонтные работы запланированы на 24 июня.