Число случаев заражения коронавирусом в Ливии достигло 500, сообщает Национальный центр по борьбе с заболеваниями.

«Национальный центр по борьбе с заболеваниями зафиксировал в среду, 17 июня, 16 положительных случаев нового коронавируса», — говорится в заявлении.

По его данным, общее число случаев заражения COVID-19 в Ливии достигло 500, выздоровели 78 человек, скончались 10.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.