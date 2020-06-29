Ливанские спецслужбы расследуют причину взрыва, который случился рядом с кортежем экс-премьера Ливана Саада Харири во время его посещения восточной части долины Бекаа 17 июня, говорится в сообщении пресс-офиса Харири в социальной сети Twitter.

Ранее арабский телеканал «Аль-Хадас» сообщил, что взрыв произошел вблизи кортежа Харири из 30 автомобилей, когда он возвращался в Бейрут из восточной Бекаа после встречи с проживающим там видным суннитским религиозным деятелем шейхом Халилем аль-Мейсом. По информации телеканала, на пути следования кортежа взорвалась ракета, и спецслужбы пытаются сейчас определить, откуда она была запущена.

Пресс-служба Харири назвала «в целом верной» информацию «Аль-Хадас», отметив, что «экс-премьер-министр Харири был проинформирован службами безопасности о взрыве в этом районе в тот же день, но, поскольку его кортеж не подвергся непосредственному нападению, чтобы не допустить неверной интерпретации событий в свете последней напряженности, он решил скрыть это и дождаться результатов расследования компетентных служб безопасности».

Обстановка в Ливане остается напряженной на фоне новой волны демонстраций в Бейруте и других городах страны после обвала курса национальной валюты — ливанского фунта, — который за последние дни упал на 80%.