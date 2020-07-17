Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1908, сообщает в пятницу сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены шесть случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1595 человек, 79 умерли.

За четверг в республике провели 3317 тестов на коронавирус, за все время – 476 121.

В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.