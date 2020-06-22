Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1801, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены три случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1475 человек, 76 умерли.

За воскресенье в республике провели 1912 тестов на коронавирус, за все время – 394465.

В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллионов случаев заражения, свыше 461 тысяч человек скончались.