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Три жителя Липецкой области инфицированы коронавирусной инфекцией, такие данные за последние сутки 28 марта опубликовал Роспотребнадзор.
Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в Липецкой области достигло пяти человек.
Как уточнили в пресс-службе администрации региона, все случаи завозные, липчане заразились в поездках. Все заболевшие проходят лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице, состояние заболевших удовлетворительное.
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