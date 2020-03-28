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Три жителя Липецкой области инфицированы коронавирусной инфекцией, такие данные за последние сутки 28 марта опубликовал Роспотребнадзор.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в Липецкой области достигло пяти человек.

Как уточнили в пресс-службе администрации региона, все случаи завозные, липчане заразились в поездках. Все заболевшие проходят лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице, состояние заболевших удовлетворительное.

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