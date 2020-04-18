Все новости на карте

Первая смерть пациента с подтвержденным коронавирусом зарегистрирована в Липецкой области. В областной инфекционной больнице умерла женщина 1963 года рождения, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В Липецкой области зарегистрирована первая смерть пациента с диагнозом «COVID-19″. Женщина 1963 года рождения, проживавшая в Чаплыгинском районе, скончалась сегодня в областной инфекционной больнице», — говорится в сообщении.

Как отмечается, женщина находилась в больнице с 10 апреля. Лечение коронавирусной инфекции осложнялось наличием у женщины хронического заболевания — системной красной волчанки.

Видео дня. Участник Pussy Riot гулял в форме МВД