В Липецкой области будут требовать справку об отсутствии коронавируса у всех, кто въезжает в регион или проезжает по его территории. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 30 апреля.

«Начала действовать еще одна дополнительная мера по защите жителей региона от коронавирусной инфекции. Лицам, прибывающим в Липецкую область или проезжающим по ее территории, стоит иметь справку об отсутствии у них диагноза COVID-19», — сказано в сообщении.

Кроме того, в регионе действует ряд дополнительных мер по борьбе с коронавирусом. В частности, на въезде в районном центре Долгоруково действуют контрольно-пропускные пункты (КПП), где всем измеряют температуру и выдают рекомендации о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Также им необходимо сообщать на горячую линию о сроках и месте своего пребывания.

Аналогичные меры действовали в Лебедяни с 21 апреля, сейчас дежурство на КПП снято, однако пропускной режим в городе сохраняется.

«Мы стараемся делать всё необходимое, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции на территории области и спасти здоровье наших людей», — заявил глава региона Игорь Артамонов.

По данным регионального оперштаба, в Липецкой области зафиксировано 415 случаев заболевания. 84 пациента выздоровели, 2 человека скончались.

27 апреля сообщалось, что заместители руководителей двух липецких больниц и старшая медсестра уволены из-за халатности и нарушения противоэпидемических правил при работе с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.

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