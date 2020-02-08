В Липецке некоторых первоклассников из школы №21, родители которых не смогли сдавать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности, не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.

Как сообщает "Вести Липецк", первоначально большинство родителей решили купить для кабинета, где учатся их дети, дополнительное оборудование — кулер и принтер. Однако сдать деньги смогли не все из-за трудной жизненной ситуации.

Не внесшие деньги родители после этого стали жаловаться, что к их детям ухудшилось отношение, в частности, им не давали пить воду из этого кулера. В то же время в родительском комитете отметили, что принудительных сборов не было.

Следственный комитет начал проверку, сообщается на сайте областного следственного управления.

«В прессе размещена информация о травле некоторых первоклассников школы №21 города Липецка, родители которых отказались финансировать нужды класса. Речь идет о некорректном поведении классного руководителя по отношению к детям, в том числе из многодетной семьи, из-за чего несколько первоклашек переведены в другие школы», — говорится в сообщении.

Следователи намерены дать юридическую оценку действиям либо бездействию должностных лиц образовательного учреждения.

Прокуратура области также начала проверку по факту поборов.

Чтобы разрешить конфликт, мэр Липецка Евгения Уваркина провела собрание с участием представителей сторон.

«Решили работать в команде, сообща, уметь слушать и слышать, понимать и прощать. Мне кажется, только так можно будет вернуть в класс атмосферу добра и тепла, ведь, в первую очередь, от этого зависит не только здоровье и благополучие наших детей, но и то, какими они вырастут», — написала глава города на своей странице в Instagram.

Директору школы Сергею Лежневу было сделано замечание, чтобы впредь подобных ситуаций не повторялось. Классный руководитель на фоне скандала написала заявление об уходе, однако мэр выразила надежду, что педагог в связи с исчерпанием конфликта пересмотрит свое решение.

Также Уваркина намерена совместно с представителями общественности и педагогического сообщества выработать механизмы выявления семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

«Все вместе с привлечением органов соцзащиты будем стараться помогать им», — отметила она.

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