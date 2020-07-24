В окрестностях подмосковной Рузы полиция разыскивает 82-летнего Александра Иваницкого, двое суток назад ушедшего в лес и не вернувшегося домой.

Иваницкий — олимпийский чемпион по вольной борьбе на Играх в Токио 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР. Во время Олимпиады-80 в Москве работал комментатором церемоний открытия и закрытия Игр, был главредом спортивных программ на Гостелерадио, преподавал на факультете журналистики МГУ.

По словам источников в экстренных службах, 22 июля Иваницкий ушел за грибами. На берегу реки Вейна обнаружены его вещи.

«Есть версия, что он утонул», — сообщил источник.

В поисках участвуют спасатели МЧС, сотрудники Мособлпожспаса, привлечены водолазы и вертолет.