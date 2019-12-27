В Ленинградской области ограничили продажу несовершеннолетним бестабачной никотинсодержащей продукции. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщила пресс-служба областного правительства на своем сайте со ссылкой на распоряжение губернатора региона Александра Дрозденко.

«В связи с участившимися случаями отравления несовершеннолетних никотинсодержащей продукцией без табака — так называемыми снюсами — глава региона Александр Дрозденко подписал распоряжение об ограничении их продажи несовершеннолетним», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушители будут наказаны в соответствии с действующим законодательством.

Сенаторы хотят приостановить продажу снюсов до внесения изменений либо в рассматриваемый Госдумой законопроект об их запрете, либо в проект закона о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям, которые могут вступить в силу в 2020 году. Члены Совет Федерации полагают, что запрет поможет защитить здоровье подростков.

23 декабря Совфед на пленарном заседании рассмотрел обращение к правительству России с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство.

24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет. Премьер также поручил Роспотребнадзору и МВД при участии Генпрокуратуры и СК организовать внеплановые выездные проверки, чтобы предотвратить возможную реализацию такой продукции в торговых точках.