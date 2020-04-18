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Следственный изолятор №6 в поселке Горелово Ленинградской области прекратил свое существование. Как сообщила ТАСС в субботу пресс-секретарь УФСИН по Санкт-Петербургу и области Юлия Алешина, все подследственные и подозреваемые из этого изолятора уже находятся в четырех других СИЗО города.

«Переезд состоялся плановыми автодорожными маршрутами с соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства. Сам же СИЗО-6 прекратил существование. На данный момент все подследственные и подозреваемые находятся в четырех других изоляторах — в СИЗО №1, СИЗО №2, СИЗО №3 и СИЗО №5», — сказала Алешина.

Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) часто посещали СИЗО №6. По словам ряда членов ОНК, условия содержания в этом изоляторе были гораздо жестче, чем в других.

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