В Ленинградской области состоялась акция «Гудок прорыва», приуроченная к 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Сообщение об этом было опубликовано 18 января на сайте правительства региона.

Водители, проезжавшие в Ладожскому мосту, по призыву волонтеров дали символический гудок в том месте, где 77 лет назад была прорвана блокада Ленинграда. В свою очередь, волонтеры выстроились на мосту с флагами. К акции присоединился губернатор области Александр Дрозденко.

«Это возможность напомнить каждому, кто сидит в тёплой машине, и может быть, даже не думает о сегодняшнем дне как о дне прорыва блокады Ленинграда, о том, что было такое событие 77 лет назад», — сказал Дрозденко.

После «Гудка прорыва» у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» состоялась акция «На рубеже бессмертия», в которой приняли участие ветераны Великой отечественной войны, волонтеры, школьники и жители области. Ее участники почтили память погибших солдат минутой молчания.

Ранее в этот же день Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, установленному в память о более чем 60 тыс. героях, отдавших свои жизни за спасение Ленинграда. После этого он возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.