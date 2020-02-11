Пара сурков, обитающих в Ленинградском зоопарке, преждевременно вышли из спячки из-за нетипично теплой зимы, сообщает во вторник, 11 февраля, официальное сообщество зоопарка «ВКонтакте».

Главные предсказатели погоды зоопарка степные сурки Ижорик и Августина покинули свое зимнее убежище. Трое их детенышей пока не показывались из домика. Столь ранний подъем — непривычное явление для этих животных.

«Для сравнения: в прошлом году сурки вышли из спячки в конце марта, а в позапрошлом грызуны покинули норку лишь в начале апреля», — говорится в сообщении.

В конце января экологи сообщили, что аномально теплая зима в Петербурге приведет к сокращению численности насекомых. Климатические условия прямо влияют на популяцию комаров и стрекоз.