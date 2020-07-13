Один новый случай инфицирования коронавирусом выявлен в Латвии за минувшие сутки, общее число зараженных достигло 1174, говорится в сообщении на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний.

«За сутки было сделано 996 тестов на COVID-19, выявлен один новый случай, а один больной умер», — сказано в сообщении.

Скончавшемуся человеку было более 90 лет и у него был ряд хронических заболеваний. Всего за время пандемии от коронавируса в Латвии умер 31 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.