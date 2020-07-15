Четыре новых случая инфицирования коронавирусом зафиксированы в Латвии за минувшие сутки, общее число зараженных составило 1178 человек, говорится в сообщении на сайте Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

«Всего за сутки проверены 1979 человек. COVID-19 выявлен у четырех человек», — сказано в сообщении.

По данным ЦПКЗ, двое инфицированных недавно вернулись из-за границы, а еще один новый пациент контактировал с другим заболевшим. Путь заражения четвертого человека выясняют эпидемиологи.

За прошедшие сутки был госпитализирован один пациент с Covid-19. Всего в стационарах лечатся три человека, все со среднетяжелым ходом болезни.

Общее число заразившихся коронавирусом в Латвии достигло 1178 человек, 31 умер.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.