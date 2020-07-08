Он может передвигаться и по суше, и по воде.

Латвийская компания создала плавучий дом на колесах. Он выглядит как кораблик-оригами. Кэмпинг состоит из трехколесного электровелосипеда и плавучей части. Чтобы убрать колеса велосипеда и отправиться в плавание по реке, надо просто переключить режим работы кэмпинга, пишет Daily Mail.

В велосипеде-амфибии установлены два двигателя мощностью 250 Вт и солнечные батареи.

Корпус плавучего дома сделан из фанеры и стеклопластика. Внутри установлены 2 сидения, которые можно разложить для отдыха, 6 полок для хранения продуктов и вещей и складной стол. Разработчики предусмотрели станцию для зарядки техники и вентилятор. Также в комплект дома входит лебедка, клаксон, часы и ручной стеклоочиститель.

Идея принадлежит дизайнеру Айгару Лаузису, который сам последние четыре года путешествовал на велосипеде из Лондона в Токио.

В продажу велосипед-амфибия пока не поступил. Его примерная стоимость – около $10 000. Сообщается, что разработку уже протестировали в разные сезоны. Также каждый покупатель сможет выбрать: хочет он купить уже готовый велосипед или только составные части, чтобы собрать его самостоятельно.