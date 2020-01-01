С 1 января в Латвии вступил в силу закон о прекращении предоставления статуса неграждан новорожденным детям. Об этом сообщает Sputnik.Латвия в среду, 1 января.

Таким образом, детям неграждан будет автоматически предоставляться латвийское гражданство. Исключение составят те случаи, когда родители договорились о получении ребенком гражданства другой страны.

Закон работает даже в том случае, если ребенок родился за пределами Латвии, а один из его родителей гражданин другого государства. Для получения паспорта необходимо будет обратиться в Управление по делам гражданства и миграции и предоставить справку о том, что у ребенка нет гражданства.

Кроме того, согласно новым правилам, с 1 января детям, проживающим в семьях мигрантов, большинство из которых составляют русскоговорящие люди, будет предоставляться латвийский паспорт.

По данным латвийского Управления делами гражданства и миграции, в 2016 году статус неграждан был предоставлен 47 детям, в 2017 году — 51 ребенку, в 2018 году — 33 детям.

Как сообщает РГ, «неграждане» — это особый юридический статус, предоставленный Латвийской Республикой бывшим гражданам СССР, проживавшим по состоянию на 1 июля 1992 года в этой стране и их потомкам. Большинство таких людей — русские. Они не могут работать в государственных органах, служить по контракту в армии или трудиться в других странах Евросоюза.

5 ноября президент Латвии Эгилс Левитс подписал законопроект по которому все новорожденные в этой стране автоматически получают гражданство этого балтийского государства.