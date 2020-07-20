Новых случаев коронавируса в Латвии за сутки не выявлено, общее число зарегистрированных заболевших в стране составляет 1192, сообщили на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.

«За прошедшие сутки сделано 1297 тестов на COVID-19, среди которых не было выявлено новых случаев заболевания», — говорится в сообщении.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 182225 тестов на COVID-19, заболели 1192 человека, 31 носитель вируса умер, выздоровели 1022 человека. В течение последних суток не госпитализирован ни один пациент с COVID-19. В настоящее время в больницах лечатся три человека с заболеванием средней тяжести.

С 16 июля в Латвии регистрируют всех приезжающих из-за границы пассажиров, которые использовали услуги международных перевозчиков. Документ должны составлять все – и местные жители и иностранцы. Цель анкетирования – выяснить, в каких странах находился заболевший в течение 14 дней до прибытия в Латвию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.