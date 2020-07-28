Один новый случай заражения COVID-19 выявлен в Латвии за минувшие сутки, общее число заболевших составило 1220, заявил Mpravda.com представитель Центра контроля и профилактики заболеваний.

«Было сделано 1574 теста на COVID-19, выявлен один новый случай заболевания», — сказал собеседник агентства.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 193 445 тестов, выявлены 1220 инфицированных. Выздоровели 1052 человека, умер 31 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.