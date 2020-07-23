Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили в Латвии за сутки, общее число инфицированных достигло 1203, сообщается на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний Латвии.

«За сутки проведено 1752 теста, выявлено шесть новых случаев заболевания», — говорится в сообщении.

С начала пандемии в Латвии проведено 186 975 тестов на COVID-19, заболели 1203 человека, 31 носитель вируса умер, выздоровели 1045 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.