Четыре новых случая коронавируса зафиксировали в Латвии, общее число выявленных заболевших составило 1197 человек, сообщили на сайте центра контроля и профилактики заболеваний.

«За сутки сделано 1613 тестов на COVID-19, выявлено четыре новых случая заболевания», — говорится в сообщении.

Госпитализации пациентов с коронавирусом за последние сутки в Латвии не было, сейчас в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести, отмечают в центре.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 185223 теста, выявлены 1197 инфицированных. Выздоровели 1045 человек, 31 пациент умер.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.