Тринадцать новых случаев коронавируса зафиксировали в Латвии, общее число выявленных заболевших в республике достигло 1154, говорится в сообщении на сайте центра контроля и профилактики заболеваний.

«За прошедшие сутки в Латвии сделано 1715 тестов на COVID-19, зарегистрировано 13 новых случаев заболевания», — говорится в сообщении.

В целом с начала пандемии проведено около 163,8 тысячи тестов на COVID-19. Умерли 30 человек, выздоровели — 1019.

Сейчас в больницах страны лежат четыре пациента с коронавирусом, у троих заболевание средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.