Один новый случай коронавируса COVID-19 выявлен в Латвии за минувшие сутки, общее число заболевших составило 1117, сообщается в понедельник на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.

«За прошедшие сутки проведен 861 тест на COVID-19, один из них дал положительный результат. В целом за время пандемии в Латвии сделано 148 777 тестов, заболевание выявлено у 1117 человек», — говорится в сообщении.

Выздоровели 932 человека, или 84% заболевших, 30 умерли (2,7%), заражены коронавирусом 153 человека.

В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.