Два новых случая заражения COVID-19 выявлены в Латвии за минувшие сутки, общее число заболевших достигло 1110, сообщается в пятницу в пресс-релизе Центра контроля и профилактики заболевания.

«За сутки выявлены два случая заболевания COVID-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 1110 человек», — говорится в пресс-релизе.

Также за минувшие сутки в Латвии сделаны 1324 теста на COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.