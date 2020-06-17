Шесть новых случаев COVID-19 было выявлено в Латвии за сутки, два человека скончались, общее число выявленных заболевших составило 1104, говорится в сообщении на сайте центра контроля и профилактики заболеваний.

«За сутки в Латвии было сделано 1810 тестов на COVID-19, выявлено шесть новых случаев, двое заболевших коронавирусом умерли», — сказано в сообщении.

Умершие относились к возрастной группе 80-85 лет и имели несколько хронических заболеваний. Всего с начала пандемии от коронавируса в Латвии погибли 30 человек.

Всего в республике проведено 131646 тестов на наличие COVID-19, отметили в центре.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.