Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии достигло 1179, за прошедшие сутки зафиксирован один новый заболевший, сообщили сайте центра контроля и профилактики заболеваний.

«За сутки было сделано 1639 тестов на COVID-19, выявлен один новый случай», — говорится в сообщении.

Всего в стране с начала пандемии умер 31 заболевший, 1022 человека выздоровели, было проведено 175696 тестов на коронавирус, отметили на сайте.

По данным центра, за последние сутки ни один пациент с COVID-19 не был госпитализирован. Сейчас в больницах лечатся три человека с заболеванием средней тяжести.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.