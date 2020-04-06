В поездах «Ласточка» на МЦК появились сидения с зелеными чехлами для инвалидов и беременных женщин. Кроме того, в поездах организовали вагоны, в которых нельзя шуметь. Об этом 6 апреля сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

«Зеленые» сиденья предназначены исключительно для людей с ограниченными возможностями здоровья, беременных женщин и пассажиров с детьми — той категории граждан, кто испытывает трудности при передвижении стоя», — говорится в материале.

Как отмечает РИАМО, по четыре сиденья с зелеными чехлами размещены в каждом вагоне «Ласточек». Кроме того, в каждом поезде теперь есть вагоны тишины. На каждом из них наклеен специальный стикер. Во время поездок в таких вагонах следует отключать звук на мобильных телефонах, не разговаривать по ним, а также не стоит громко слушать музыку в наушниках. Оповещать и информировать пассажиров в таких вагонах будут в прежнем режиме, уточняет агентство городских новостей «Москва».

19 февраля сообщалось, что в России предложили запретить слушать музыку и смотреть видео в транспорте без наушников. С данной инициативой выступила Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП). По их мнению, это позволит избежать всевозможных конфликтов, а также повысит уровень культурного поведения граждан.