Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в беседе с «Известиями» дал совет, как клиентам банков не попасться на удочку телефонных мошенников.

Ранее 10 февраля стало известно о новом виде махинаций со счетами россиян. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать более опасную схему социальной инженерии: клиентам банков сообщают о запросе на закрытие его счета и предлагают «спасти» деньги.

Чтобы не попасться на уловки, стоит с осторожностью относиться к звонкам от незнакомых людей, которые представляются сотрудниками банков, заявил эксперт.

«В непонятной ситуации лучше завершить разговор и перезвонить в банк самостоятельно чуть позже. Настоящая служба поддержки не будет возражать, а мошенники, скорее всего, начнут рассказывать о непоправимых последствиях», — сказал Голованов.

По его словам, злоумышленники постоянно совершенствуют свои тактики и есть много вариаций банковского телефонного мошенничества.

«Мошенники действительно могут сообщать абоненту, что получили заявление на закрытие счета и предлагают ему спасти свои деньги путем перевода их на якобы безопасный счет. При этом они говорят, что этот счет секретный, и о нем нельзя говорить другим сотрудникам отделения банка», — подчеркнул представитель «Лаборатории Касперского».

Мошенники также могут просить «подтвердить» данные от входа в онлайн-банк или запросить данные карты, заключил Голованов.

Ранее, 2 февраля, о том, как распознать телефонного мошенника, рассказала директор департамента розничных продуктов СМП Банка Алена Тузова. По ее словам, сотрудника необходимо попросить представиться — назвать полностью должность, фамилию и имя. После этого уточнить, о какой банковской карте идет речь, и попросить назвать ее номер.