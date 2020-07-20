В Следственном комитете по Кемеровской области сообщили, что в Кузбассе за минувшие выходные утонули три ребенка и один взрослый. Двум детям было 9 лет, третьему – 11 лет.

В ведомстве уточняют, что два брата в возрасте 9 и 11 лет с разрешения матери пошли купаться на озеро. Когда они не вернулись домой, женщина обратилась в полицию. Друзья ее сыновей рассказали силовикам, что они утонули. Их тела уже нашли в водоеме. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Еще один ребенок утонул на реке Томь. Пока родители обустраивали место на берегу, он зашел в воду на один метр от берега. Женщина увидела, что сына уносит течением. Мужчина попытался его спасти, но сам утонул. Тело ребенка выловили из воды, тело мужчины все еще ищут.