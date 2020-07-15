Власти Кузбасса разрешили проведение выпускных балов в школах 1 августа на открытом воздухе, соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на сайте областной администрации.

«Выпускные балы в школах Кузбасса состоятся 1 августа, празднования пройдут на открытых площадках и будут сопровождаться профилактическими мерами. Согласно распоряжению, планы и сценарии выпускных балов будут разработаны при участии родительских комитетов. Праздничные мероприятия для выпускников пройдут на открытом воздухе, без непосредственного контакта детей из разных классов. Выпускники будут должны соблюдать масочный режим, перед началом мероприятий участникам балов измерят температуру», — сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

Как следует из текста распоряжения, в местах общественного пользования (туалетах) дезинфекция должна проводиться через каждые 2 часа с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, дверных ручек, вентилей кранов, кнопок сливных бачков), также должны быть дозаторы с антисептическими средствами.

Кроме того, для соблюдения социальной дистанции на территории проведения выпускного необходимо нанесение разметки в 1,5 метра. Запрещается проведение выпускных балов с привлечением лиц из иных организаций, а также осуществление питания (в том числе в организациях общественного питания) участников выпускного.

Также из распоряжения следует, что концертные и театрально-зрелищные учреждения начинают подготовку к открытию театрального сезона, намеченному на 20 августа. Возобновляются репетиции и предварительная продажа билетов на концерты и спектакли.